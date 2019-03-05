В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

05.03.2019 20:59



Согласно заявлению официального представителя компании «Google», некорректное отображение полуострова Крым, с точки зрения его государственной принадлежности, не является каким-либо политическим и преднамеренным посылом, а является всего лишь технической ошибкой, которая уже исправлена, сообщает «ТАСС». Разбирательства по-поводу некорректного отображения одного из российских регионов были инициированы одним из депутатов Государственной думы России, который сообщил о найденной им «ошибке».