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В Южной Корее российских моряков приговорили к реальным тюремным срокам

06.03.2019 09:04
В Южной Корее российских моряков приговорили к реальным тюремным срокам

Власти Южной Кореи приговорили пятерых российских моряков с судна «Палладий» к реальным срокам, передает ТАСС со ссылкой на сообщение консула в Пусане Романа Быкова. По его словам, владельца судна приговорили к 2,5 годам, капитана к одному году, и еще три моряка получили по десять месяцев. Еще один россиянин, являющийся старшим механиком, получил условный срок. По словам адвоката, в течение недели получившие сроки могут подать апелляцию. В данный момент моряки находятся в СИЗО, и в ближайшее время их планируют посетить консулы.

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