Киев придумал план на случай провала переговоров с Россией по газовому транзиту

06.03.2019 08:27



У Киева есть план действий для варианта «провальных переговоров» с Россией по газовому транзиту. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, с таким заявлением во время пресс-конференции выступила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она отметила, что украинские власти будут продолжать придерживаться «плана А», но у них есть и запасной план действий «относительно устойчивости», в которому будут подключены США. О других подробностях чиновница не рассказала.