В Генштабе считают нецелесообразным отказ от призыва в армию

06.03.2019 07:12



Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский заявил, что ведомство считает нецелесообразным отказ от призыва граждан России на военную службу. По его словам, хотя в последнее время число контрактников в Вооруженных силах России значительно возросло, полный отказ от службы призывников не соответствует интересам государства как в финансовом плане, так и в случае обеспечения безопасности государства. Так как Россия должна иметь обученных военному делу граждан, которых можно будет мобилизовать в случае возникновения какой-либо опасности, пишет Красная Звезда.