Росстат рассказал о росте накоплений россиян

06.03.2019 06:25



Согласно данным, предоставленным специалистами Росстата, сумма накоплений россиян в прошлом году увеличилась до 3 трлн рублей, что на 9,4% больше, чем показатель 2017 года. При этом, общая сумма накоплений составила порядка 33,6 трлн рублей. Большая часть накоплений граждан России хранится в банках. Так, на банковских депозитах находится порядка 22,3 трлн рублей, остальные средства россияне предпочитают хранить в ценных бумагах и наличности, пишет газета Известия.