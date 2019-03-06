Автомобили Aurus представили на Женевском салоне

06.03.2019 05:57



На Женевском международном автосалоне, который проходит с 5 по 17 марта, были представлены автомобили Aurus проекта "Кортеж". На салон привезли две модели Senat Limousine L700 в бронированном исполнении и Senat S600 в стандартной конфигурации, которые выполнены в новом цвете, созданном специально для автосалона, "Русское золото". Автомобили могут эксплуатироваться как в сильные морозы (до -40 градусов), так и в жару (до +50 градусов). Особый интерес вызвал тот факт, что на данных машинах ездят первые лица государства, включая президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.