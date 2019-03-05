Назван самый дорогой автомобиль в мире

05.03.2019 18:10



Эксперты назвали самый дорогой в мире автомобиль. Им стал новейший уникальный гиперкар Bugatti La Voiture Noire, который был представлен на Женевском автосалоне. Данный автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре и его стоимость, без учета налогов, составляет порядка €11 млн. Как сообщил президент Bugatti Стефан Винкельманн, который представил новинку, все детали которой были изготовлены вручную, автомобиль уже продан. Тем не менее имя счастливого владельца самого дорогого в мире авто не называется, пишет Российская газета.