Фармкомпании обязали отчитывать о объеме спирта в ЕГАИС

05.03.2019 23:42



Правительством Российской Федерации были принято решение, согласно которому фармакологические компании обязаны будут передавать информацию о производстве спиртосодержащей медицинской продукции в Единую государственную автоматизированную информационную систему, сообщает «Агентство бизнес новостей». Кроме того, производителям подобных медицинских товаров придется оборудовать свое производство аппаратурой, осуществляющей учет количества и объема выпускаемой продукции.