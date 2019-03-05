В Китае спрогнозировали рост военного бюджета до $177 млрд

05.03.2019 23:37



Согласно экспертным прогнозам, военный бюджет Китая будет существенно увеличен на 7,5% и составит около $177 млрд, что явится очень существенным увеличением, сообщает «Lenta.ru». На текущий момент времени военный бюджет Китая является вторым в мире по величине, уступая лишь военному бюджету США. В сравнении с предыдущими годами, рост затрат на китайскую армию «сбавил темпы», в 2018 году они повысились на 8,1%.