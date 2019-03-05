США заявили о готовности сдерживать Россию в Арктике

05.03.2019 23:29



Согласно заявлению Кертиса Скапарротти, являющегося командующим Европейским командованием ВС США, Америка целиком и полностью готова к «сдерживанию» России в Арктике, а если быть точнее, то на отрезке Северного морского пути, сообщают «РИА новости». Генерал подчеркнул, что ВС США разместили и продолжают размещать вдоль Северного морского пути современные образцы боевой техники, преимущественно систем радиолокационной разведки и систем ПВО и ПРО.