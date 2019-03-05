Российским призывникам предложили давать отсрочку по кредитам

05.03.2019 20:49



На волне обсуждений законодательной инициативы, касающейся «ипотечных каникул», было выдвинуто предложение предоставлять россиянам, подлежащим призыву на срочную службу в Вооруженные силы России, отсрочку по имеющимся у них кредитам, которая будет равна року службы, сообщает «Федерал Пресс». На текущий момент, призывник, призванный на службу, вынужден уплачивать штрафы и пенни по просрочке своего кредита, поскольку не всегда есть возможность совершить денежный перевод из армии, а банки не относят подобное стечение обстоятельств к «форс-мажорным».