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В топ-10 банков России выросли ставки по вкладам

05.03.2019 19:58
В топ-10 банков России выросли ставки по вкладам

Согласно экономическим данным и предсказаниям специалистов, на текущий момент размеры банковских вкладов достигли своего максимума, начиная с мая 2017 года, но выше расти, скорее всего, они не будут, сообщает «РБК». Размер средней максимальной ставки по банковским вкладам составил порядка 7,6% годовых. Рост данного показателя, во многом, объясняется возобновившейся «гонкой» банков из ТОП-10 по России за клиентской аудиторией. Повышением процентных ставок своих депозитарных продуктов банки пытаются переманить клиентов из других банков.

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