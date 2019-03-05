Налоговики нашли счета россиян в 58 странах

05.03.2019 19:54



В результате первого международного обмена финансовой информацией, представители налоговой службы России «нашли» в 58 различных странах банковские счета, принадлежащие гражданам Российской Федерации, сообщает «РБК». Удобность и практичность подобной системы обмена специализированной информацией была подчеркнута Алексеем Оверчуком, занимающим пост заместителя главы Федеральной Налоговой службы России, который заявил, что вся необходимая информация получается лишь «по нажатию кнопки».