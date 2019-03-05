В России могут создать платные вытрезвители

05.03.2019 17:45



Руководитель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, во главе с группой сенаторов, предложил открывать в России платные вытрезвители. Так, по его словам, пьяные люди, виновные в том, что они в нетрезвом виде передвигались по улицам городов, должны сами оплачивать свое пребывание в муниципальных вытрезвителях. По его словам, подобные заведения должны создаваться на правах муниципально-частного партнерства для того, чтобы региональные власти смогли взимать с попавших в вытрезвители денежные средства, пишет ТАСС.