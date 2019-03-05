05.03.2019 16:46



Американский журнал Forbes назвал самого богатого россиянина. Так, по мнению специалистов издания им стал председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Forbes оценивает его состояние в $24 млрд. Тем не менее, в рейтинге мировых миллиардеров журнала Михельсон занял лишь 32 место. Второе место, по мнению издания, принадлежит владельцу НЛМК Владимиру Лисину, с состоянием в размере $21,3 млрд. А замыкает тройку самых богатых миллиардеров России президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с $20,7 млрд, пишет РБК.