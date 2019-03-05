AliExpress будет продавать автомобили в России

05.03.2019 16:20



Как сообщается в официальном пресс-релизе китайской AliExpress, руководство приняло решение продавать на торговой площадке компании автомобили. Такое решение, по словам генерального директор AliExpress в России Лю Вея, принято из-за того, что самым популярным разделом на сайте является продажа товаров для автомобилей. Первым автомобилем, который будет продаваться на AliExpress станут кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, пишет РИА Новости.