Италия выступила за участие России в ПАСЕ

05.03.2019 16:08



Италия считает, что российская делегация должна вернуться в ПАСЕ. Также, итальянские политики выступают против за отмену антироссийских санкций. Так, председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико считает, что участие России в деятельности ПАСЕ, а также в решении проблем, которыми занимается Совет Европы необходимо, так как в противном случае будет нарушен сам принцип межпарламентского диалога, пишет газета Известия.