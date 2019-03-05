Госдума одобрила запрет хостелов в жилых домах

05.03.2019 15:43



Проект закона о запрете открывать хостелы в жилых домах принят Государственной думой РФ во втором чтении. Так, согласно представленному на рассмотрение Думы законопроекту, хостелы могут быть открыты только в тех домах, которые не входят в жилой фонд. Также, в числе условий для открытия хостела названы оснащение помещений специальным оборудованием, включая систему безопасности и пожарную сигнализацию, а также средствами для уборки помещений, пишет РБК.