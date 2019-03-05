Лукашенко готов изменить подходы к интеграции с Россией

05.03.2019 14:49



Во время совещания, на котором обсуждались вопросы участия Белоруссии в интеграционных структурах, а также будущее сотрудничество с европейскими организациями, президент страны Александр Лукашенко заявил, что процесс евразийской интеграции поворачивается вспять. Также Лукашенко напомнил, что во время создания ЕАЭС предполагались равные условия для всех участников, а также единый рынок, но в настоящее время этого не наблюдается. Тем не менее глава Белоруссии подтвердил, что готов к тому, чтобы пересмотреть процесс интеграции с Россией, пишет ТАСС.