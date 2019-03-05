В России хотят установить минимальную цену на пиво в 35 рублей

05.03.2019 11:03



В России могут установить минимальную цену на пиво в 35 рублей за 0,5 литра пенного напитка – соответствующее предложение поступило от Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Как сообщают «Известия», инициатива соответствующего содержания уже направлена в Министерство финансов. В Минфине пока не комментируют это «пивное предложение»

Как сообщают ритейлеры, сегодня бутылка пива объемом 0,5 л стоит минимум тридцать рублей, средняя стоимость – пятьдесят-шестьдесят рублей. Как считают представители Союза, мера о повышении стоимости пива будет способствовать повышению качества продукции, поскольку слишком низкая стоимость напитка вызывает много вопросов и заставляет сомневаться в его качестве и способе производства.