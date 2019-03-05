В сети появилось видео с шарообразными НЛО в небе над Германией

05.03.2019 13:46



Похоже, что инопланетяне не могу оставить в покое нашу планету. По крайней мере, так считает уфолог Скотт Уоринг. На своем сайте он поделился мнением после того, как в сети было обнародовано видео, запечатлевшее несколько ярких шарообразных НЛО. Очевидцы также рассказывают о двух ярких шарах, которые неизвестно откуда появились. Сначала объекты сближаются, а потом быстро отдаляются друг от друга и скрываются из поля зрения.

Уфолог убежден: это могли быть Foo Fighters, те самые неопознанные объекты, о которых сообщали жители Европы еще во времена Второй мировой войны. Так, по мнению уфолога, инопланетяне следили за людьми, чтобы понять, в какой степени находится саморазрушение человечества.