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Кристина Агилера впервые выступит в Санкт-Петербурге

05.03.2019 12:17
Кристина Агилера впервые выступит в Санкт-Петербурге

Кристина Агилера уже этим летом даст свой первый концерт в Санкт-Петербурге. Выступление знаменитой американской актрисы состоится в «Ледовом дворце» 21 июля. Как передает РИА Новости со ссылкой на организатора выступления PMI Show, для самой Агилеры это будет первый за 13 лет тур по Европе. Безусловно, на концертных площадках, в том числе и российских, будут звучать знаменитые хиты. Еще одним местом выступления певицы станет московская «ВТБ Арена» - здесь концерт запланирован на 23 июля.

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