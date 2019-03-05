Россиянки обыграли сборную США на Универсиаде в дисциплине «хоккей с мячом»

05.03.2019 12:45



Сборная России продолжает демонстрировать свои успехи на Универсиаде, которая в эти дни проходит в Красноярске. В этот раз отличилась женская сборная по хоккею с мячом, обыгравшая американок с разгромным счетом 11:1. Наши девушки провели матч уверенно, показав красивую игру. На данный момент каждая команда провела в этой дисциплине по три игры, по итогам которых Россия, победившая во всех матчах, находится на первой строчке турнирной таблицы. На втором месте – Швеция, на третьем Норвегия. На последнем месте – сборная США.