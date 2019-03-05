Отец Децла Александр Толмацкий рассказал о врожденном заболевании сына

05.03.2019 08:20



У знаменитого российского репера Децла (Кирилл Толмацкий) было врожденное заболевание. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил отец музыканта продюсер Александр Толмацкий. По его словам, именно это заболевание стало причиной трагической смерти его сына, скончавшегося от сердечной недостаточности.

Как уточняется, речь идет о гипертрофической кардиомиопатии – именно такой диагноз поставили судмедэксперты. Выяснилось, это заболевание вообще может не давать о себе знать долгое время, и стать причиной внезапной смерти, причем, в раннем возрасте. Так, как это произошло у Кирилла. Как рассказал отец музыканта, от этого заболевания скончалось несколько спортсменов, прямо во время тренировки, а о причине смерти удалось узнать только после вскрытия.