В Китае призывают США вернуться к ДРСМД

05.03.2019 11:28



В Китае считают, что Вашингтону стоит возобновить переговоры, связанные с ДРСМД. Комментируя приостановку Договора, представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что выход из ДРСМД России и США негативным образом скажется на всей мировой безопасности. В этом плане Пекин выступает категорическим противником того, чтобы США покидали Договор. Лу Кан подчеркивает, что лучший выход из ситуации – это в самое ближайшее время остановить все разногласия и добиться возобновления соглашения.

Отметим, что в Китае последнее время все чаще стали высказываться по вопросу Договора, действие которого сначала США, а потом Россия решили приостановить.