На Украине хотят создать «оружие возмездия» против России

05.03.2019 10:03



Экс-полковник СБУ Олег Стариков выступил с категорическим заявлением о том, что Украина нуждается в «оружии возмездия», которое необходимо создать после приостановки договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он убежден, что благодаря этому у Киева получится сдержать «российскую агрессию». Стариков настаивает: Украина непременно нуждается в оружии малой дальности. Однако сейчас очевидно (да и сам Стариков об этом говорит), что страна таким типом вооружения не владеет.