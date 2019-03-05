Хиллари Клинтон отказалась участвовать в выборах 2020 года

05.03.2019 09:34



Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с заявлением, во время которого отказалась принимать участие в выборах президента в 2020 году, передает РИА Новости со ссылкой на CNN. Тем не менее, она не собирается полностью отказываться от политической жизни, и будет продолжать свою работу и отстаивание своих убеждений.

Что касается сегодняшних дел, то, как отметила Клинтон, она получает удовольствие от жизни писателя, активиста и бабушки.