В Instagram произошел сбой

05.03.2019 08:59



В работе социальной сети Instagram произошел сбой, передает Газета.ру со ссылкой на Downdetector. О неполадках в работе приложения сообщают пользователи по всему миру. В частности, речь идет о проблемах, которые возникают при попытках открыть новостную ленту соцсети. С такими недочетами сталкиваются пользователи Германии, Испании, Нидерландов, а также Франции и США. Позднее о неполадках стали сообщать и российские поклонники Instagram.

Примечательно, что это не первые сбои в работе приложения. В чем причина неполадок, руководство компании пока не сообщает.