США разочарованы ответом России по ДРСМД

05.03.2019 07:30



Соединенные штаты разочарованы тем фактом, что Россия не собирается возвращаться к условиям соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так представитель Госдепартамента США прокомментировал указ президента России Владимира Путина о том, что Россия приостанавливает выполнение ДРСМД до тех пор, пока США не начнут выполнять его условия. Тем не менее согласно заявлению Госдепа, США готовы вернуться к обсуждению с российской стороной условий возобновления Договора, пишет ТАСС.