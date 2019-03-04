Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД

04.03.2019 17:42



Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующий указ подписал глава России Владимир Путин. Так, согласно данному документу, Россия приостанавливает выполнение Договора до тех пор, пока не увидит, что Соединенные штаты начали добросовестно выполнять условия ДРСМД. Данный указ стал тем зеркальным ответом США на выход из Договора, который ранее пообещал президент Путин, пишет Российская газета.