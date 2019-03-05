В РПЦ прокомментировали заявление о россиянах после 2050 года

05.03.2019 06:53



Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков прокомментировал заявление председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова, которое он сделал о россиянах после 2050 года. Так, Смирнов заявил, что к указанному сроку "россияне закончатся". Вместе с тем в пресс-службе РПЦ назвали данное утверждение частным мнением, не имеющим отношения к официальной позиции РПЦ, пишет РБК.