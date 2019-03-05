Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

05.03.2019 06:30



Россия готова сохранить транзит своего газа через территорию Украины и после того, как будут достроены газотранспортные проекты "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Тем не менее, по словам премьера страны, должны быть соблюдены некоторые условия, среди которых Медведев отметил экономическую выгоду транзита, урегулирование отношений между сторонами сделки, а также стабилизацию политической обстановки на Украине, пишет Комсомольская правда.