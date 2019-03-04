04.03.2019 06:34



Украина может полностью лишиться транзита российского газа в Европу через свою территорию. Об этом заявил глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, после того, как в эксплуатацию будет введен российских газопровод "Северный поток - 2", украинская газотранспортная систему будет не нужна российской стороне. Тем более, что есть большая вероятность, что в 2019 году будет достроен "Турецкий поток".

Также, Коболев подчеркнул, что после завершения строительства "Северного потока - 2", Украина утратит сдерживающий фактор, который помогает бороться с российской агрессией, а в этой ситуации велика вероятность развязывания военного конфликта, пишет РИА Новости.