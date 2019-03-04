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Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2018 году упала в четыре раза

04.03.2019 23:57
Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2018 году упала в четыре раза

Согласно данным, которые предоставили аналитики компании, авиаперевозчик «Аэрофлот» «потерял» порядка 75% чистой прибыли в 2018 году в сравнении с предшествующим годом, что составило разницу в 17,3 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Несмотря на столь весомые финансовые «потери», общий пассажиропоток и общая выручка выросли на 11 и 15% соответственно, составив 611,6 млрд рублей и более 55 млн перевезенных пассажиров. Изначальные прогнозы аналитиков не оправдались, поскольку предполагался более высокий показатель чистой прибыли.

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