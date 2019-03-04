Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

04.03.2019 23:50



Хуан Гуайдо, возглавляющий политические силы оппозиции в Венесуэле, вернулся в страну, перед этим призвав людей выйти на митинги и протесты против текущей власти, которую представляет законный президент Николас Мадуро, сообщает «BFM.ru». Оппозиционер вернулся в столицу Венесуэлы на самолете одного из регулярных рейсов, однако не известна информация откуда он вылетел. Репортеры предоставили общественности лишь фотографии Гуайдо, находящегося на борту авиалайнера.