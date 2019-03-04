Государство потратит 3 млрд рублей на обучение россиян IT

04.03.2019 22:38



В период с 2019 по 2021 года, правительство Российской Федерации, посредством специализированной социальной программы, предоставит своим гражданам возможность по получению бесплатного IT-образования, сообщает «Агентство бизнес новостей». Вышеназванная программа обучения рассчитана на трехлетний срок осваивания, по завершению которого, каждый освоивший курс получит электронный сертификат. Около 1 млн граждан России получат новое образование, а стоимость подобной программы для государства составит порядка 3 млрд рублей.