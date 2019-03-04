Россия намерена поставлять в Китай говядину

04.03.2019 22:17



Согласно заявлению Сергея Инюшина, являющегося официальным торговым представителем России в Китае, в следующем году могут начаться поставки отечественной говядины в КНР, сообщает «Eadaily.com». Несмотря на тот факт, что наибольшей популярностью в Китае пользуется свиное мясо, в последнее время появилась тенденция на употребление в пищу говядины. В случае успешной реализации комплекса мер, направленных на новое направление в сельскохозяйственных поставках, экономику России ожидает ощутимый рост.