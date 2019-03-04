В ДНР заявили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа

04.03.2019 21:56



Высокопоставленные «силовики» Донецкой народной республики заявили о похищении Светланы Дрюк, которая возглавляла танковый экипаж, опровергнув информацию украинских СМИ о якобы «перебежке» военнослужащей на их сторону, сообщают «РИА новости». Немногим ранее женщина была уволена из вооруженных сил ДНР по собственному желанию, в связи с серьезными проблемами со здоровьем. Светлана Дрюк была похищена на территории Молдавии, куда она уехала с целью проведать своих родственников.