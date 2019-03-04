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Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

04.03.2019 21:48
Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

В 2019 году Джефф Безос вновь возглавит список самых богатых жителей Земли по версии журнала «Forbes», о чем сообщили официальные представители самого журнала, сообщает «ТАСС». Годом ранее мультимиллиардер уже возглавлял вышеназванный рейтинг, а его общее финансовое состояние оценивалось в $112 млрд. Официальный список текущего года будет опубликован во вторник, 5 марта.

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23:39, 04.03 0 0
рифкат:

а у нас -застой-много ляпов...и смешного...,.долго -очень многое можно перечислить...вижу только инициативы бестолковых депутатов-получающих очень большую зарплату-отменить все привелегии,сделать обыкновенные пенсии им-а зарплату -как на заводе!!!Профсоюзы -РАЗОГНАТЬ!!!Полная проверка-насчет мертвых душ,проверить как уходят от налогов-проверять -ГДЕ НАХОДЯТСЯ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!!!НИКАКИХ БЛАТНЫХ-ВСЕ РАВНЫ...ПРОВЕРИТЬ СУМАШЕДШИЕ ПРЕМИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ...НЕВЕРОЯТНО МНОГО МОГУ НАПИСАТЬ-РЕБЯТА НЕ ТОЙ ДОРОГОЙ ИДЁМ!!!ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ИЗМЕНИТЬ МНОГОЕ!!!

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