Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes
04.03.2019 21:48
В 2019 году Джефф Безос вновь возглавит список самых богатых жителей Земли по версии журнала «Forbes», о чем сообщили официальные представители самого журнала, сообщает «ТАСС». Годом ранее мультимиллиардер уже возглавлял вышеназванный рейтинг, а его общее финансовое состояние оценивалось в $112 млрд. Официальный список текущего года будет опубликован во вторник, 5 марта.
Написать комментарий
а у нас -застой-много ляпов...и смешного...,.долго -очень многое можно перечислить...вижу только инициативы бестолковых депутатов-получающих очень большую зарплату-отменить все привелегии,сделать обыкновенные пенсии им-а зарплату -как на заводе!!!Профсоюзы -РАЗОГНАТЬ!!!Полная проверка-насчет мертвых душ,проверить как уходят от налогов-проверять -ГДЕ НАХОДЯТСЯ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!!!НИКАКИХ БЛАТНЫХ-ВСЕ РАВНЫ...ПРОВЕРИТЬ СУМАШЕДШИЕ ПРЕМИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ...НЕВЕРОЯТНО МНОГО МОГУ НАПИСАТЬ-РЕБЯТА НЕ ТОЙ ДОРОГОЙ ИДЁМ!!!ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ИЗМЕНИТЬ МНОГОЕ!!!