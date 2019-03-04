Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

04.03.2019 21:48



В 2019 году Джефф Безос вновь возглавит список самых богатых жителей Земли по версии журнала «Forbes», о чем сообщили официальные представители самого журнала, сообщает «ТАСС». Годом ранее мультимиллиардер уже возглавлял вышеназванный рейтинг, а его общее финансовое состояние оценивалось в $112 млрд. Официальный список текущего года будет опубликован во вторник, 5 марта.