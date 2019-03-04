Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

04.03.2019 20:56



Сотрудники гидрометцентра предупредили жителей города об ухудшении погодной ситуации во вторник 5 марта, сообщает «ПолитикаСегодня». Потенциальную опасность представляет усиление ветра, в связи с этим в Москве и области будет объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В столице ожидается дождь и ветер, температура воздуха составит 3-5 градусов выше нуля, а порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.