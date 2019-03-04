Инвестиции в основной капитал в России выросли на 4,3%

04.03.2019 18:10



Согласно данным, которые сообщил Росстат, инвестиции в основной капитал в России составили порядка 17,5 трлн рублей по итогам прошедшего года. Данный показатель вырос на 4,3% к показателю 2017 года. При этом, рост инвестиций в основной капитал в 2018 году оказался выше прогнозируемого Министерством экономического развития РФ, которое предполагало, что данный показатель покажет увеличение на уровне 2,9%, пишет газета Ведомости.