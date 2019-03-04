Мэрия Москвы потратила полмиллиарда на слежку за гражданами

04.03.2019 20:33



4 года назад правительство Москвы стало скупать у операторов сотовой связи данные о перемещении граждан, передвижения отслеживаются с помощью Sim-карт, сообщает «REGNUM». «На слежку» правительство затратило уже более 500 млн рублей. Обработкой полученных данных занимается аналитический центр при правительстве Москвы. Территория Москвы и МО разбита на участки, по которым собирается информация о количестве проживающих и работающих людей на каждой территории.