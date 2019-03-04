Собянин рассказал о новом формате фестиваля «Московская Масленица»

04.03.2019 19:59



Впервые за долгое время большая часть праздничных площадок «Московская Масленица» располагаются не в центре столицы, сообщает «Москва24». На площадках фестиваля открыты 11 кулинарных школ, благодаря этому блины можно не только продегустировать, но и научится готовить. С первых дней празднования проводятся кулинарные мастер-классы для детей. Посетители площадок могут попробовать более 60 видов праздничного угощения. Праздник «Московская Масленица» проходит в столице 1 по 10 марта.