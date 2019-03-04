Названа причина смерти Децла

04.03.2019 17:54



Официальный представитель пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии сообщил, что готовы результаты вскрытия, которые могут рассказать о причинах смерти Кирилла Толмацкого, известного также, как Децл. Так, согласно официальной версии, репер скончался от острой сердечной недостаточности, причиной которой послужило заболевание сердечно-сосудистой системы. Напоминаем, что Децл скончался 3 февраля в Ижевске во время гастрольного тура, пишет РБК.