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Мосты мира: Эресуннский мост вводит в ступор туристов

03.03.2019 21:19
Мосты мира: Эресуннский мост вводит в ступор туристов

Уникальная автомобильно-железнодорожная конструкция соединяет столицу Дании Копенгаген и крупный шведский город Мальмё, которые находятся по разные стороны пролива Эресунн. Граница между Данией и Швецией проходит прямо по мосту, примерно на его середине.

Эресуннский мост

Эресуннский мост имеет два уровня. По одному из них проложена двухпутная железная дорога, а по второму – оживлённая автомагистраль с четырёхполосным движением.

Длина моста составляет 11,8 километра, одна его часть – надводная, которая начинается на шведской стороне (в Мальмё), а другая – подводная (проходит по специальному тоннелю, находящемуся на дне пролива и заканчивается в восточной части Копенгагена).

Длина надводной части моста составляет 7,8 километра, длина подводной части – чуть более 4 километров. Подводный туннель начинается на искусственном острове, носящем название Перец-остров. Он был насыпан во время строительства моста из обломков горных пород, поднятых со дна пролива при его углублении.

Конструкция Эресуннского моста имеет массу 82000 тонн. Створ основного пролёта имеет высоту 57 метров, что позволяет малым судам беспрепятственно проходить под мостом. Крупные суда идут в обход моста и проходят над туннелем.

Эресуннский мост

Идея соединить мостом два берега пролива Эресунн витала в воздухе с 30-х годов ХХ века, однако реализовывать её начали лишь в 1995 году, когда это стало возможным с технической точки зрения.

Эресуннский мост

Во время строительных работ на дне пролива обнаружили 16 бомб времён Второй мировой войны. На подъём, вывоз и ликвидацию бомб было потрачено несколько недель. Возведение моста осложнил и сильный перекос одной из несущих конструкций.

При строительстве подавляющее большинство конструкций моста было собрано на суше, а несущие бетонные опоры устанавливались на дно пролива через каждые 140 метров.

Поскольку мост состоит из подводной и надводной частей, неподготовленные туристы зачастую впадают в ступор, когда впервые видят как длинная череда автомобилей или несущийся на бешеной скорости поезд вдруг бесследно «растворяются в воде».

Эресуннский мост

Строительство Эресуннского моста было завершено 14 августа 1999 года, через четыре года после начала строительных работ. Чтобы отметить это событие на середине моста встретились датский наследный принц Фредерик и шведская принцесса Виктория. Официально мост был открыт 1 июля 2000 года.

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