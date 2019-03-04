Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 МАР, 20:23 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

04 МАР, 20:23 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

Жизнь на Марсе может быть обнаружена в подземных кратерах

04.03.2019 18:50
Жизнь на Марсе может быть обнаружена в подземных кратерах

Сейчас Марс может быть красной пустыней, но миллиарды лет назад это был, вероятно, пышный мир, который, возможно, даже изобиловал жизнью.

Вода на Марсе не совсем новая вещь. Поверхность покрыта доказательствами того, что когда-то на планете были реки, а подземное озеро даже скрывается под южным полюсом - но теперь, первые геологические доказательства древних планетарных подземных вод были обнаружены Марс-экспрессом ЕКА. Некоторые из них, возможно, даже были богаты минералами, которые являются веществами жизни на Земле, пишет SyfyWire.

“Ранний Марс был водянистым миром, но по мере изменения климата планеты эта вода отступала под поверхность, образуя бассейны и ‘грунтовые воды’”, - сказал Франческо Салезе из Утрехтского университета, Нидерланды, руководитель команды исследования, которое доказало, что было много грунтовых вод (ранее только предсказанных моделями), прежде чем они испарились.

Миллиарды лет назад, когда солнечная радиация начала сильно колотить Марс и менять его климат, вода на поверхности стала исчезать. После того, как команда Салезе внимательно изучила 24 закрытых кратера глубоко под поверхностью, по крайней мере, на 13 тыс. футов ниже того, что, по оценкам ученых, было марсианским “уровнем моря”, они поняли, что некоторые особенности на этажах кратера не могли быть сформированы ничем, кроме воды.

В пяти из этих кратеров были также обнаружены следы минералов, связанных с возникновением жизни на Земле. Некоторые глины, карбонаты и силикаты, найденные в бассейнах, связаны с первыми живыми организмами, появившимися на нашей планете. Это единственные кратеры, обнаруженные на той же глубине, что и водонасыщенная часть марсианской коры, и, возможно, даже остались какие-то окаменелые микробы. Эта находка делает идею жизни (даже вымершей) на Марсе менее чуждой.

“Подобные выводы чрезвычайно важны; они помогают нам определить регионы Марса, которые являются наиболее перспективными для обнаружения признаков прошлой жизни", - сказал ученый проекта Mars Express ЕКА Дмитрий Титов. "Пока мы не нашли ни одного марсианского пришельца, живого или мертвого, но возможности продолжают накапливаться".

Ученые определили основную причину недавних глобальных вымираний
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год

Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год

Новости СМИ

Новости дня

19:59 Собянин рассказал о новом формате фестиваля «Московская Масленица» Собянин рассказал о новом формате фестиваля «Московская Масленица»
Китайские ракеты не угроза для России? Почему Германия беспокоится, а в Москве говорят о «дружбе»
Китайские ракеты не угроза для России? Почему Германия беспокоится, а в Москве говорят о «дружбе»
19:30 Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей
19:25 Мосты мира: Бэйпаньцзян – высота 565 метров над каньоном Мосты мира: Бэйпаньцзян – высота 565 метров над каньоном
18:10 Инвестиции в основной капитал в России выросли на 4,3% Инвестиции в основной капитал в России выросли на 4,3%
17:54 Названа причина смерти Децла Названа причина смерти Децла
17:42 Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:24 Умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт Умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт

Узнай, страна!

18:51 В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18:05 Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс» Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»
17:40 Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов
17:17 Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год
16:18 Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией
09:33 Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
07:06 В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter