Жизнь на Марсе может быть обнаружена в подземных кратерах

04.03.2019 18:50



Сейчас Марс может быть красной пустыней, но миллиарды лет назад это был, вероятно, пышный мир, который, возможно, даже изобиловал жизнью.

Вода на Марсе не совсем новая вещь. Поверхность покрыта доказательствами того, что когда-то на планете были реки, а подземное озеро даже скрывается под южным полюсом - но теперь, первые геологические доказательства древних планетарных подземных вод были обнаружены Марс-экспрессом ЕКА. Некоторые из них, возможно, даже были богаты минералами, которые являются веществами жизни на Земле, пишет SyfyWire.

“Ранний Марс был водянистым миром, но по мере изменения климата планеты эта вода отступала под поверхность, образуя бассейны и ‘грунтовые воды’”, - сказал Франческо Салезе из Утрехтского университета, Нидерланды, руководитель команды исследования, которое доказало, что было много грунтовых вод (ранее только предсказанных моделями), прежде чем они испарились.

Миллиарды лет назад, когда солнечная радиация начала сильно колотить Марс и менять его климат, вода на поверхности стала исчезать. После того, как команда Салезе внимательно изучила 24 закрытых кратера глубоко под поверхностью, по крайней мере, на 13 тыс. футов ниже того, что, по оценкам ученых, было марсианским “уровнем моря”, они поняли, что некоторые особенности на этажах кратера не могли быть сформированы ничем, кроме воды.

В пяти из этих кратеров были также обнаружены следы минералов, связанных с возникновением жизни на Земле. Некоторые глины, карбонаты и силикаты, найденные в бассейнах, связаны с первыми живыми организмами, появившимися на нашей планете. Это единственные кратеры, обнаруженные на той же глубине, что и водонасыщенная часть марсианской коры, и, возможно, даже остались какие-то окаменелые микробы. Эта находка делает идею жизни (даже вымершей) на Марсе менее чуждой.