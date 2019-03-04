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Ученые определили основную причину недавних глобальных вымираний

04.03.2019 07:40
Ученые определили основную причину недавних глобальных вымираний

Согласно новому исследованию группы ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL), основным фактором недавних вымираний как у животных, так и у растений являются чужеродные виды.

Они обнаружили, что с 1500 года чужеродные виды несут полную ответственность за 126 вымираний, что составляет 13% от общего числа изученных вымираний. Так, из 953 глобальных вымираний 300 произошли отчасти из-за чужеродных видов, и из этих 300 42% имели только чужеродные виды, перечисленные в качестве причины их гибели.

В общей сложности 261 из 782 видов животных (33,4%) и 39 из 153 видов растений (25,5%) включили чужеродные виды в список факторов вымирания. Напротив, воздействие местных видов было связано лишь с 2,7% вымираний животных и 4,6% вымираний растений.

"Некоторые люди предположили, что чужеродные виды не несут большей опасности, чем местные виды, чтобы заставить виды исчезнуть в текущем глобальном кризисе вымирания, но наш анализ показывает, что чужеродные виды имеют гораздо больше проблем в этом отношении", - сказал ведущий исследователь профессор Тим Блэкберн (UCL Biosciences). "Наше исследование предоставляет новую линию доказательств того, что биогеографическое происхождение вида имеет значение для его воздействия. Вторжение чужеродных видов часто бывает достаточно, чтобы привести к исчезновению местных видов, в то время как мы не нашли никаких доказательств того, что местные виды являются единственным фактором вымирания других аборигенов".

В Красном списке Международного союза охраны природы указаны 12 широких категорий факторов вымирания, включая чужеродные виды, местные виды, использование биологических ресурсов (охота и уборка урожая) и сельское хозяйство. Чужеродные виды заняли первое место как движущая сила вымирания животных, значительно опередив вторую движущую силу, использование биологических ресурсов, которое затронуло 18,8% погибших. В целом, число вымираний животных, вызванных в некоторой части чужеродными видами, более чем в 12 раз превышает число вымираний, вызванных частично местными видами.

Исследовательская группа считает, что для предотвращения будущих вторжений необходимо повысить биозащищенность, и во многих случаях необходимо рассмотреть меры по контролю или даже искоренению чужеродных видов, пишет EurekAlert.

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