В Совфеде прокомментировали сообщения об угрозах от китайских ракет

04.03.2019 13:20



Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказался по поводу провокационного заявления, озвученного главой германского Минобороны, заявившей, что ракеты Китая представляют большую угрозу для Российской Федерации. Как передает РИА Новости, Джабаров категорически отрицает подобные заявления.

«Это просто слова, китайские ракеты не несут никакой угрозы для России», — подчеркнул Джабаров.

Как считает зампредседателя, подобные высказывания можно объяснить стремлением некоторых стран ЕС реанимировать ДРСМД.