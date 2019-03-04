Кремль требует отчет по "китовой тюрьме" в Пирморье

04.03.2019 16:28



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что отчет по ситуации с косатками и белухами, содержащимися в бухте Средняя в Приморье, будет направлен в Кремль уже в конце этого дня. По его словам, хотя президент дал поручение разобраться с ситуацией до 1 марта, это до сих пор не сделано. И хотя, как заявил Песков, правительство региона ведет работу, тем не менее результата пока нет, пишет РБК.