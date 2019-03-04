Сотрудник Роскосмоса может быть уволен после слов о "скотобазе"

04.03.2019 16:01



Глава одного из подразделений "Роскосмоса" Станислав Жарков может быть уволен после того, как он назвал жителей хрущевок "скотобазой". Такие рекомендации дала руководству организации комиссия по этике "Роскосмоса", даже после того, как Жарков извинился за свои слова. Также, руководство "Роскосмоса" принесло официальные извинения за слова одного из своих сотрудников всем, кого он оскорбил, пишет РИА Новости.